Dopo Allegri anche Ronaldo segnalato dall’antiriciclaggio

Nuova puntata dell’inchiesta del quotidiano “La Verità” sulle segnalazioni dell’antiriciclaggio che al momento vedrebbero coinvolti alcuni tesserati della Juventus.

Dopo Allegri [LEGGI QUI] sembra che anche Ronaldo sia stato segnalato dall’antiriciclaggio.

Questo quanto riportato dal quotidiano ‘La Verità’.

“Il 12 marzo 2021 è stato oggetto di un alert anche Cristiano Ronaldo per prelevamento con moduli di sportello (…) tre prelievi di contante tra l’11 dicembre 2020 e il 26 febbraio 2021 per complessivi 220.000 euro, nel corso dell’ultimo prelevamento, in sede di adeguata verifica, il cliente ha dichiarato trattarsi di provvista necessaria al pagamento di spese correnti quotidiane.

Pur considerando l’origine certa della provvista e l’elevato profilo economico del cliente, non potendo avere contezza della reale destinazione dei fondi prelevati per contante, si procede con l’inoltro della presente segnalazione di operazione sospetta”.

