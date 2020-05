Dopo aver protetto le aziende del Nord ora si faccia lo stesso per il turismo al Sud

19 bandiere blu assegnate alla Campania, piantate sulle splendide acque della nostra terra ma, ironia del destino, molto probabilmente ne potranno godere in pochi.

Il turismo, la ristorazione e tutto il settore collegato all’hospitality, che rappresenta il motore dell’economia del sud Italia è stato maciullato dall’epidemia.

Ora si prova a ripartire ma, mentre le altre realtà produttive, pur se a fatica, vedono la luce in fondo al tunnel, il turismo è ancora nel buio pesto.

Metti le frontiere chiuse, metti la drammatica crisi economica, metti la paura, è evidente che per il turismo si sarebbe dovuto pensare ad un vero e proprio Piano Marshal.

Interventi straordinari per soluzioni significative. Invece il turismo è schiacciato sotto il peso di protocolli improponibili che non tengono in conto ne’ il buon senso ne’ la fattibilità.

Annunciare aperture di qualcosa che non potrà aprire e se mai lo farà dovrà avere dei costi esorbitanti per contenere le spese di gestione è una presa per i fondelli.

Dunque mi sembra doveroso pretendere dal Governo un’ attenzione diversa alla questione meridionale, ferme restando le autonomie decisionali a livello regionale.

Durante il lockdown sono rimaste aperte in deroga centinaia di aziende del nord che, oltre alla produzione industriale, hanno anche contribuito alla diffusione virale, con conseguenze che tutti abbiamo visto e di cui tutti stiamo pagando le conseguenze.

Oggi, dopo aver protetto la produttività del nord è il caso che venga tutelata anche quella del sud. Favorendo e non affossando le aziende del settore turistico, incentivando, promuovendo, sostenendo e privilegiando un territorio che ha salvato la faccia e la dignità del’Italia quando da altre parti c’era molto poco da salvare.

Di seguito l’elenco delle Bandiere Blu della Campania. Per il 2020, sono 19 le bandiere blu assegnate alla Campania, di cui cinque in provincia di Napoli: oltre Sorrento, sventoleranno sui lidi di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Vico Equense ed Anacapri. Per la provincia di Salerno, la Fee ha invece premiato i Comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio, Casal Velino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, Positano, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati.

