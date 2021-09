Dopo il termine delle partite in Nazionale, i giocatori del Napoli rientrano a casa

Dopo le ulteriori ore di partite per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022, i giocatori del Napoli ritornano a casa.

Dopo la vittoria della Colombia di Ospina per 3-1, il giocatore starebbe tornando ora a Napoli.

Osimhen e Elmas sarebbero invece tornati in Italia però fermi alla capitale,

L’attaccante nigeriano è arrivato in aereo a Roma ed è rimasto a dormire li per delle pratiche burocratiche sarà infatti all’ambasciata per il visto da cittadino extracomunitario, documento necessario per poter entrare in Inghilterra e prendere parte alla prossima trasferta di Europa League del Napoli contro il Leicester. Ma servirà poi anche l’ok dell’Uefa e delle autorità inglesi per le normative anti Covid avendo Osimhen preso parte a una partita con la Nigeria che si è giocata in zona rossa.

I giocatori che si trovano a Roma saranno poi raggiunti da Rrahmani.

Comments

comments