Dopo la sosta per le nazionali per il Napoli arriva il mese da dentro o fuori

Il Napoli chiude il mese di gennaio con 3 vittorie (Sampdoria, Bologna e Salernitana) e 1 pareggio (in casa della Juventus).

Secondo posto in campionato a -4 dall’Inter capolista (che però deve recuperare la trasferta di Bologna) e il neo dell’eliminazione in Coppa Italia con la Fiorentina.

Ora per la squadra di Spalletti un weekend di riposo per le gare delle nazionali e si torna in campo il 6 febbraio.

Ma quando il Napoli torna in campo si gioca tutta la stagione in 30 giorni. Un mese, quello che va dal 6 febbraio al 6 marzo, con 7 partite che diranno dove davvero può arrivare il Napoli sia in campionato che in Europa.

In programma i big match di campionato con Inter, Milan e Lazio oltre la supersfida in Europa League con il Barcellona.

Questi tutti gli impegni del Napoli dal 6 febbraio al 6 marzo (in attesa della decisione della Lega di Serie A su anticipi e posticipi):

6 febbraio: Venezia-Napoli

13 febbraio: Napoli-Inter

17 febbraio: BARCELLONA-NAPOLI (andata play off Europa League)

20 febbraio: Cagliari-Napoli

24 febbraio: NAPOLI-BARCELLONA (ritorno play-off Europa League)

27 febbraio: Lazio-Napoli

6 marzo: Napoli-Milan.

Comments

comments