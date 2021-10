Dopo le nazionali torna il tour de force del Napoli: tutte le gare degli azzurri fino alla prossima sosta

Dopo la sosta per le nazionali nel prossimo weekend riprendono le gare delle squadre di club impegnate nei rispettivi campionati e nelle coppe europee.

Il Napoli, primo in classifica a punteggio pieno, riprende domenica al Diego Armando Maradona contro il Torino. Il giovedì successivo gli azzurri tornano anche in Europa League sempre al Maradona contro i polacchi del Legia Varsavia.

Riprende così per il Napoli, ma come per tutti i top club europei, il tour de force che porterà gli azzurri a giocare ogni 3-4 giorni.

Questo il calendario completo fino alla prossima sosta per le nazionali in programma il 14 novembre:

Riepilogando, in 21 giorni. il Napoli gioca:

5 partite di campionato;

2 di Europa League;

4 partite in casa;

3 partite in trasferta.

