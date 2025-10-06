Calciatori del Napoli

Dopo Milinkovic Savic anche per Lobotka niente Nazionale.

Dopo aver valutato l’infortunio occorso a Lobotka nel corso di Napoli-Genoa, la Slovacchia ha emanato questo comunicato 

Stanislav Lobotka non sarà disponibile per le doppie partite in Irlanda del Nord e contro il Lussemburgo a causa di un infortunio“.

