Dopo ore di silenzio il Napoli comunica le modalità di vendita di curve e distinti superiori per il quarto di Champions

Dopo ore di silenzio, code virtuale, tifosi arrabbiati perché non informati, il Napoli comunica le modalità di vendita di curve e distinti superiori.

Tifosi allo sbando all’esterno delle centinaia di ricevitorie e in coda online su Ticketone questa mattina quando, all’improvviso e senza comunicati di nessun tipo, il Napoli ha messo in vendita i biglietti per i settori superiori di curve e distinti esauriti in meno di un’ora.

Vedendo questo risultato in molti sono corsi ai ripari acquistando le curve inferiori che vanno ora verso l’esaurimento ma il Napoli nel pomeriggio ha poi diramato un comunicato dove annuncia che altri biglietti per i settori superiori saranno posti in vendita nelle prossime ore.

Di seguito il comunicato:

“La SSC Napoli comunica che da questa mattina è stata messa in vendita una quota di biglietti degli Anelli Superiori di Distinti e Curve per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona il 18 aprile.

Un’altra percentuale di tagliandi, per i suddetti Settori, sarà messa in vendita domani mattina.

Altre quote di biglietti, sempre di Distinti e Curve superiori, verranno messe in vendita progressivamente lunedì, martedì e mercoledì.”

