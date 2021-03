Dopo sei mesi, a Londra 0 decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore

Il portale online del Corriere dello Sport riporta una notizia legata al Coronavirus che arriva direttamente da Londra.

Nella capitale dell’Inghilterra non si è registrato nessun decesso a causa del virus nelle ultime 24 ore. Questo non accadeva da sei mesi a Londra; inoltre, dai dati del Public Health England del 28 marzo si legge che i decessi in tutto il paese sono stati 19.

I medici londinesi, davanti a questi numeri, hanno commentato così: “è un traguardo fantastico“. Un risultato probabilmente raggiunto anche grazie alla massiccia campagna vaccinale che si sta attuando in Inghilterra.

