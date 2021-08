Dopo un’estate di delusioni, inizia la stagione della verità per Fabian Ruiz

La mancata convocazione con la Spagna per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar è l’ultima di una serie di delusioni estive per Fabian Ruiz.

Quello che era considerato come uno degli astri nascenti del calcio europeo adesso sta attraversando probabilmente il momento più difficile della sua carriera.

La mancata convocazione con la nazionale va ad aggiungersi ai pochi minuti disputati durante l’Europeo che ha visto la Spagna arrivare fino in semifinale alla quale il centrocampista del Napoli non ha preso parte.

A proposito di Napoli, nella sessione di mercato che avrebbe dovuto portarlo nuovamente nella penisola iberica non è arrivata alcuna offerta che abbia quantomeno potuto smuovere il Napoli dalle sue richieste.

Per Fabian Ruiz inizia la stagione della verità in cui dovrà dimostrare di essere quel giocatore che ha fatto vedere già più volte di poter essere il top player che tutti aspettano.

Comments

comments