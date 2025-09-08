Doppia seduta oggi per il Napoli a Castel Volturno che sabato sera affronterà la Fiorentina al Franchi

Sono ripresi oggi all’SSC Napoli Training Center gli allenamenti in vista di Fiorentina-Napoli, in programma sabato alle 20:45 al Franchi

Il gruppo è stato impegnato in una doppia seduta: al mattino gli azzurri hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica, mentre nel pomeriggio si è svolto un allenamento aerobico.

Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali.

Mister Conte dovrà fronteggiare lo stop di Rrahmani, neo infortunato, che si aggiunge alle indisponibilità di Lukaku e Neres: potrebbe dunque essere l’occasione per vedere da titolare il nuovo acquisto Beukema, accanto a Buongiorno. C’è grande attesa pure per Hojlund ed Elmas. In attacco il dubbio è tra Lucca e Hojlund, con l’italiano in vantaggio per partire titolare. Potrebbe scattare anche la prima convocazione per Gutierrez

