Doppia sfida Napoli-Barcellona: c’è attesa per la presentazione delle liste, nel Napoli due gli esclusi

Alla mezzanotte di oggi 2 febbraio le squadre che partecipano alla fase a eliminazione diretta delle tre coppe europee (Champions, Europa League e Conference League) devono presentare la lista dei calciatori che possono scendere in campo.

In vista della doppia sfida tra Napoli e Barcellona c’è attesa soprattutto per scoprire chi saranno i calciatori esclusi dalle due squadre.

Il Barcellona, dopo la sessione invernale di calciomercato, rispetto alla fase a gironi di Champions League ha quattro calciatori nuovi: i tre acquisti Aubameyang, Tourè e Ferran Torres, oltre Dani Alves tesserato a Champions già iniziata.

Di questi quattro, come da regolamento UEFA, solo tre possono sostituire i calciatori inseriti nella lista presentata per la Champions. Due slot sono stati lasciati liberi da Aguero che ha lasciato il calcio per problemi cardiaci e da Coutinho ceduto all’Aston Villa. Il terzo calciatore escluso dovrebbe essere il talento Ansu Fati che dopo l’ultimo infortunio dello scorso 21 gennaio dovrebbe sottoporsi a intervento chirurgico.

Più semplice la situazione in casa Napoli. Tuanzebe va a sostituire in lista Manolas, mentre Spalletti deve scegliere chi (probabilmente) tra Malcuit, Ghoulam e Ounas farà compagnia a Marfella tra i calciatori esclusi dalla fase a eliminazione diretta di Europa League.

