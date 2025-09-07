Calciatori del Napoli

Doppietta e assist per De Bruyne

Serata molto proficua per De Bruyne in Nazionale nel match giocato contro il Kazakistan 

De Bruyne segna una doppietta e fa assist nel 5-0 rifilato dal Belgio al Kazakistan

