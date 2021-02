Doppio Lukaku, l’Inter è avanti 2-0 a San Siro sulla Lazio all’intervallo

L’Inter in vantaggio all’intervallo 2-0 a San Siro sulla Lazio nel posticipo serale della 22^ giornata di Serie A. Doppietta di Lukaku.

Inter in vantaggio 2-0 sulla Lazio alla fine del primo tempo. Decide una doppietta di Lukaku che va prima a segno su calcio di rigore al 22′, poi al 45′ viene servito da un rimpallo fortunoso davanti a Reina e non sbaglia.

Qualche polemica in casa Lazio in occasione del rigore, con Hoedt che entra in scivolata su Lautaro e non è perfettamente chiaro se prenda il pallone o il giocatore argentino. Biancocelesti che recriminano anche per il secondo gol subito, con Brozovic che tocca il pallone, il quale rimbalza sui giocatori avversari e finisce come un assist perfetto tra i piedi di Lukaku. Dubbi sulla posizione di partenza dell’attaccante belga, chiariti però dal Var.

