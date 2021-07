Dott. Canonico: “Operazione di Mertens necessaria”, poi fa il punto su Ghoulam e Lozano

Il responsabile dello staff medico del Napoli Dott. Raffaele Canonico, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“I casi di lussazione alla spalla di Mertens erano diventati troppo frequenti. Era giusto fare l’operazione ma ora serve pazienza per il suo ritorno in campo. Con Chiriches ci abbiamo messo due mesi e mezzo, ci aspettiamo che Dries torni in campo a fine settembre.

Ghoulam non è a Dimaro perché le apparecchiature che abbiamo a Castel Volturno non potevano essere trasferite qui. Penso possa essere convocabile per ottobre.

Lozano è un miracolato se la ginocchia lo avesse colpito 5 cm più in basse avrebbe provocato danni all’occhio. La ferita non preoccupa, è stata una sutura plastica. Lo aspettiamo qui anche per fare test sul trauma cranico avuto”.

Comments

comments