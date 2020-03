Dott. Conenna: “31 casi di Coronavirus ma solo 14 ricoverati. Ecco i sintomi e cosa fare”

Il direttore sanitario Rodolfo Conenna ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’emergenza Coronavirus in Campania.

“Abbiamo 31 casi di Coronavirus e solo 14 ricoverati all’ospedale Cotugno. Chiusura delle scuole? E’ responsabilità del Governo, della Prefettura e della Protezione Civile, noi non c’entriamo nulla. L’impegno comune delle istituzioni e dei cittadini è la limitazione del contagio. Ai cittadini sono state date chiare indicazioni semplici, come evitare saluti attraverso contatti non necessari, evitare di andare in luoghi affollati e mantenere una normale igiene domestica e collettiva. Sul confinamento attivo, svolto dalle aziende sanitarie locali per i soggetti positivi, si tratta di isolamento domiciliare fiduciario.

Tosse secca, fatica a respirare, febbre: un caso sospetto si verifica con i sintomi, il contatto diretto con un paziente positivo o una provenienza da una delle zone rosse. Altrimenti tutti i sintomi possono derivare da una normalissima influenza. Bisogna chiamare il proprio medico di famiglia che anche con il triage telefonico può capire se deve essere eseguito il tampone. In quel caso il medico informa la ASL e loro effettuano il tampone. La risposta arriva stesso in giornata”.

