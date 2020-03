Dott. De Nicola: “Spero di tornare nel Napoli ma non credo, pronto ad andare dal primo che mi chiama”

Ai microfoni di TeleA l’ex responsabile dello staff medico del Napoli Dott. Alfonso De Nicola, ha parlato del suo futuro.

“De Laurentiis è un perfezionista con lui rispettata lm programmazione che abbiamo fatto. Il club ti mette nelle condizioni di lavorare al meglio. De Laurentiis aveva forse percepito un mio momento particolare, ma è stato superato subito.

Non credo che Ancelotti non mi abbia voluto. Con lui il rapporto è stato buono.

Un mio ritorno nel Napoli? Non lo so, io vado dal primo club che mi chiama perché voglio lavorare ma non ditemi squadre in particolare visto che conosco tutti i medici sociali e tanti direttori sportivi. Per ora non mi hanno chiamato, ma accetto il primo che mi chiamerò. Accetterò un progetto serio, come accadde anni fa col Napoli”.

Comments

comments