Dott. Ricciardi sulla miastenia di Gattuso: “Legata anche allo stress”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuta la dott.ssa Roberta Ricciardi che segue il mister Gattuso per quanto riguarda la miastenia.

La dottoressa ha voluto ribadire che Gattuso tornerà quello di prima e questa malattia è legata anche allo stress. Di seguito il suo intervento:

“Piano piano tornerà il Rino di prima, sta migliorando. Si può guarire totalmente? La miastenia ha due tipi, la forma generalizzata che ho avuto io, la forma oculare che è quella di Rino che colpisce soltanto gli occhi ma è noiosa, come tutti i disturbi autoimmuni.

Dobbiamo essere precoci, come buttare acqua sopra un incendio e così la malattia si spegne. Perché si ha la recidiva? Purtroppo lo stress ha un ruolo importante come in tutte le malattie autoimmuni, può essere attivata da malumori, dispiacere, quello anticorpale è collegato.

Io sono 7 anni che lo seguo, la situazione si è spenta. Ma la miastenia è noiosa, ha momenti di riaccensione e di spegnimento, basta una dosa minima cortisonica ed il paziente ha una vita del tutto normale.“

