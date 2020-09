Dotto: “Allegri? È molto tentato. Lui è disponibile, era già un allenatore della Roma”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Dotto, Corriere dello Sport:

“Non voglio pensare che a questo livello si aspetti la partita di domenica all’Olimpico per dare un opinione su Fonseca. È un buon allenatore, ma è arrivato a Roma nel momento peggiore. Nell’ultima conferenza ha dato per certo l’arrivo di Smalling, oggi è lontanissimo. Allegri? È molto tentato. Lui è disponibile, era già allenatore della Roma, salvo cedere alle lusinghe della Juventus. I tifosi della Roma vogliono vincere, sono sono perplesso del fatto che potrebbe non essere in grado di gestire una situazione come quella attuale, perché non ne ha mai incontrate in carriera.”

