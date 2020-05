Dottor Testi: “Un positivo non impone lo stop”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il dottor Roberto Testi, capo del Dipartimento di prevenzione delle ASL di Torino analizza il dibattito sulla ripresa del campionato.

“È sbagliato – premette – gridare allo scandalo se si fanno tamponi ai calciatori. Lo stanno facendo tante aziende”.

Eccessiva una quarantena per tutta la squadra?

“Penso di sì, anche perché basterebbero 72 ore per avere una realistica certezza sulla validità dell’esito negativo del tampone. E poi nel caso dei calciatori non si parla di un virus letale, per andare avanti basta isolare il contagiato”.

