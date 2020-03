Douglas Costa: “Non so se il campionato continuerà”

L’attaccante brasiliano della Juventus Douglas Costa, tornato in Brasile dopo lo stop per il coronavirus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Esporte Interativo.

Questo quanto ripreso dal portale web di Gianluca Di Marzio.

“Taglio stipendi? Ne abbiamo parlato tra di noi e sapevamo che in qualsiasi momento la situazione sarebbe potuta peggiorare e che questo avrebbe potuto influenzare il discorso dei compensi. Il club non è da biasimare. Nessuno aveva una sfera di cristallo, nessuno poteva sapere che questa pandemia avrebbe potuto fermare tutti gli sport.

Stiamo aspettando che la situazione migliori in Italia sarei dovuto tornare a Torino il 3 aprile. Ma ho parlato con Chiellini e mi ha detto che ci si ritroverà fra il 15 o il 20 aprile, si spera. È tutto molto confuso. Al momento sono a casa con la famiglia. E solo con loro perché non puoi stare con nessun altro.

Non so se continuerà. È possibile che venga assegnato lo Scudetto alla prima in classifica, oppure che sarà possibile terminare il campionato“.

