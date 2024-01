Dragusin si allontana da Napoli: oltre al Tottenham spuntano anche il Milan e il Bayern di Monaco

Dragusin: secondo Repubblica il giocatore ha un nuovo contendente, il Milan.

Il futuro del difensore del Genoa, che ha attirato l’attenzione di parecchi club, è ancora incerto. Spuntano sirene rossonere. Il Milan potrebbe inserire nella trattativa un giocatore gradito al Grifone, e cioè Lorenzo Colombo, ora in prestito al Monza. Come si sa il Napoli, mette sul piatto i meno interessanti Zerbin e Demme, mentre in Premier League, il Tottenham sarebbe disposto a versare la cifra economica come il Bayern che offrirebbe 24 milioni di euro, più 6 di bonus.

Qualche giorno fa, Florin Manea, agente del difensore, aveva dichiarato a Sportitalia che tra le favorite per il futuro del ragazzo figuravano le 5-6 top in Premier League o le top in Italia come Inter o Milan. Il Napoli non è stato affatto menzionato, e considerando l’attuale classifica degli azzurri in questa stagione e il periodo critico che la squadra sta attraversando, le speranze che il club partenopeo possa rappresentare la scelta di Dragusin si affievoliscono…

