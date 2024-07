Dries Mertens: “Napoli è casa mia e sto provando a crescere mio figlio come un partenopeo”

Dries Mertens e Napoli: un colpo di fulmine per una storia d’amore senza fine. L’attaccante, ora al Galatasaray in Turchia ha parlato di emozioni, sogni e progetti dopo il ritiro dal calcio giocato (Gazzetta dello Sport)

“Voglio vivere a Napoli. Mi manca la mia casa a Palazzo Donn’Anna così come tanti aspetti della mia vecchia vita. Uscivo senza auto, passeggiavo in centro e cenavo in mezzo alla gente. Era la mia dimensione. Mia moglie mi chiede spesso se mi sento più belga o più napoletano. Quando torno in Belgio, così come a Istanbul, giro per strada e mi sento napoletano. È stato un amore a prima vista, con la cena a Marechiaro subito dopo la firma del contratto. Sto anche provando a crescere Ciro, mio figlio, come un vero partenopeo. Piano piano imparerà”.

Comments

comments