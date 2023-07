Ds Anaune: “Ci sarà il pasillo de honor per i campioni! Un onore affrontarli ancora”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippo Moratti, direttore sportivo dell’Anaune Val di Non.

“L’anno scorso affrontavamo un Napoli con tanti dubbi attorno, mentre oggi affrontiamo i campioni di Italia. Non ci saranno tanti big in campo, ma anche noi abbiamo molta curiosità per il nuovo allenatore. Dalla nostra ci godiamo questa gara, nella speranza di divertirci con dei campioni e dello spettacolo in campo.

Sappiamo che c’è un grande seguito già in questi primi giorni di ritiro, la gara sarà sold out a Carciato. E’ un bel risultato, se consideriamo che siamo al 20 di luglio (ride ndr). Sarà un bel compito per il mister e i nostri giocatori tenersi all’altezza del Napoli.

La sfida contro gli Scudettati? E’ la prima volta nella storia dell’Anaune che affrontiamo i campioni di Italia, sono gare che capitano una volta nella vita. Abbiamo una squadra giovane, ci manca ancora qualche ‘big’ dei nostri, ma oggi pensiamo solo a goderci la giornata. Queste sono partite e pomeriggi che poi ti porti dentro per sempre.

Gionta ex di turno? Alessio era stato preso proprio dal Napoli dopo un’amichevole estiva, quindi sarà una bella emozione. E’ un portiere fortissimo, quasi sprecato per l’eccellenza.

Cosa dirò a Garcia e Meluso? Gli farò l’in bocca al lupo per la stagione, sia al mister che al nuovo direttore sportivo. L’anno scorso lo abbiamo fatto a Spalletti e a Giuntoli ed il risultato lo abbiamo visto tutti (ride ndr). Faccio l’in bocca al lupo anche al nostro mister Cipriano Morano, napoletano doc che oggi affronterà proprio gli azzurri.

Pasillo de honor per il Napoli campione d’Italia? Sì, è un’idea che ci era già venuta in mente e che metteremo in scena, d’accordo col Napoli”.

