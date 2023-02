Ds Bari: “Tutti ci chiedono Cheddira. Al Napoli con Caprile? Parliamo di qualcosa che non esiste al momento”

Il ds Polito dei biancorossi ha parlato in conferenza stampa diversi giorni dopo la chiusura del calciomercato invernale.

“Walid è rimasto con noi, ha un contratto con noi per due anni, ha espresso la volontà di andare avanti qui, ci ha tenuto tanto più avanti vedremo. Sia per lui, sia per Caprile, in estate qualcosa può succedere. Anche Osimehn può essere complato da un grande club. La volonta di Walid di rimanere a Bari è stata tanta. Uno può dare tutto ma se poi arrivano 7-8 squadre di Serie A sarà difficile, anche perché è la sua ambizione giocare in quella categoria. Non penso a quello che potrà succedere, penso a domenica col Cosenza. Arrivati in fondo tireremo una linea, se saranno venduti reinvestiremo. Non si trovano tutti i giorni da cui poter ricavare dei soldi. Noi li abbiamo, ce li teniamo stretti. Potrebbe succedere anche che ci andiamo noi in Serie A, mai dire mai”.

