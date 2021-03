Ds Benevento: “Vittoria con la Juve gioia indescrivibile”

Pasquale Foggia, ds del Benevento, ha parlato ai microfoni di radio KissKissNapoli all’indomani della gran vittoria contro la Juventus.

“La vittoria con la Juventus è stata una gioia indescrivibile. E’ arrivata, poi, in un periodo di grande difficoltà di risultati. E’ stata una vittoria storica. Sono contento in primis per Vigorito perché gli abbiamo regalato una gioia. Poi per i tifosi, per tutti noi e anche per il calcio, in un periodo in cui si parla solo di soldi, diritti televisivi e leghe europee. Gaich? Ha voglia di arrivare, voglia di fare sacrifici. Mi ha fatto fare uno scatto di 50 metri, ora dovrà pagarmi le cure (ride, ndr)”.

“E’ una squadra forte, basti vedere i giocatori schierati ieri. Per vincere partite del genere devi sperare che loro non siano al 100% e tu devi fare la partita della vita. Così è stato. Al triplice fischio sono andato dal presidente Vigorito e ci siamo ritrovati entrambi sdraiati sugli scalini. Ci siamo rimasti mezzora, come dei bambini. Salvezza? Non dobbiamo sperare negli altri e bisogna conquistarla da soli”.

