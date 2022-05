Ds Cremonese: “Gaetano sogna Napoli. A noi piacerebbe tenerlo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Simone Giacchetta, ds della Cremonese.

Complimenti per la cavalcata in Serie A, direttore. A Napoli tutti si chiedono cosa succederà con Gianluca Gaetano, che tornerà a Napoli

“Ancora non ci siamo trovati a discutere sulla questione. Per quello che riguarda il rapporto che c’è tra noi, abbiamo un rapporto di grande affetto e stima professionale per Gianluca. Il ragazzo è di proprietà del Napoli e tornerà lì a fine stagione. Da parte nostra, ovviamente, ci sarebbe la volontà di proseguire con Gaetano ma, il suo sogno, è quello – giustamente – di vestire la maglia del Napoli. Quando è arrivato era un ragazzo di belle speranze, ora è più maturo: è un padre di famiglia. Vedremo cosa accadrà…”.

C’è la possibilità che Gaetano faccia altra esperienza in una piazza tranquilla come Cremona in Serie A?

“Oggi tutti i ragazzi hanno sogni e ambizioni. Secondo me è corretto che il ragazzo rientri serenamente a Napoli. Dopodiché è giusto che ci sia un confronto con la sua società e, qualora non ci fossero le basi per rimanere, la Cremonese lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Tanti ragazzi della squadra non erano molto considerati prima. Ora, compreso Gianluca, sono ragazzi apprezzati”.

