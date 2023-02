Ds Cremonese: “In Coppa Italia noi bravi ma abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“Rispetto alla gara di Coppa Italia non ci saranno grosse differenze, se non nella volontà superiore da parte del Napoli di voler vincere. Il nostro atteggiamento sarà lo stesso, c’è un divario tecnico importante, ma per quel che ci riguarda ci difenderemo cercando di dare il meglio come abbiamo fatto in Coppa Italia. E’ paradossale il fatto che non abbiamo mai vinto in campionato, mentre in Coppa Italia, con un pizzico di fortuna, siamo stati premiati. Gli stessi calciatori in campionato sono stati sempre penalizzati da episodi e quel pizzico di fortuna non l’abbiamo avuta. Avremmo meritato in diverse circostanze la vittoria. Dopo il Napoli aspettiamo il Torino, arrivati a questo punto del campionato è meglio giocare con squadre forti perchè i calciatori sono altamente stimolati.

