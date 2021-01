Ds Watford Giaretta: “Udinese preoccupata per le tante assenze in vista del Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Cristiano Giaretta, ds Watford.

“Appassiona questa Serie A dove non c’è solo la Juve, finalmente avvincente e competitivo. Brexit? Abbiamo paletti perentori rispetto ai calciatori da portare in Inghilterra. I grandi club non risentiranno del nuovo regolamento, ma lo faranno le società medio-piccole, il mondo è stato diviso in sei fasce ma se non vuoi prendere un calciatore che non gioca nei primi 5 campionato diventa molto più complicato. Bisogna far attenzionare con le aree scout profili diversi. I Pozzo non lasceranno il campionato inglese: dove ci sono problemi, troveremo soluzioni. Deulofeu? Non c’è stata trattativa con il Napoli, solo una semplice chiacchierata. Udinese? C’è preoccupazione per le assenze, ma l’Udinese ha una rosa importante, una delle migliori degli ultimi anni. Manca, come al Napoli, la continuità”.

Comments

comments