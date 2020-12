Due tiri, due rigori: è 1-1 alla fine del primo tempo tra Fiorentina e Verona

Finito il primo tempo tra Fiorentina e Verona. Gara non esaltante fino a questo momento, con l’arbitro protagonista in negativo.

Finisce 1-1 il primo tempo tra Fiorentina e Verona, due calci di rigore che sono in sostanza gli unici due tiri in porta della prima frazione di gara. Passano pochi minuti ed arriva subito il primo episodio chiave della gara. Contatto Barreca-Salcedo in area di rigore, l’arbitro Fourneau indica subito il dischetto. Passano quasi tre minuti prima che il direttore di gara venga richiamato al monitor per valutare meglio il contatto: Fourneau conferma la sua decisione, Veloso si presenta dal dischetto e batte Dragowski.

La Fiorentina trova il pari grazie al rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Gunter tocca l’attaccante serbo in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri il serbo non sbaglia e la Fiorentina agguanta il pari. Dopo il pareggio della Fiorentina al Franchi si è visto poco calcio giocato. Tanti falli, soprattutto a centrocampo, che hanno di fatto spezzettato il ritmo di gioco. Gara complicata per l’arbitro Fourneau, che nel primo tempo non è riuscito a tenere in mano la partita.

