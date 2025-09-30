Champions league

Due vittorie per le italiane nel l’appuntamento Champions del martedì

Pubblicato il

Vincono le italiane impegnate in Champions 

Netta vittoria del’Inter contro lo Slavia Praga per 3-0

vittoria in rimonta per l’Atalanta contro il Brugge 2-1

