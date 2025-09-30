Due vittorie per le italiane nel l’appuntamento Champions del martedì

Vincono le italiane impegnate in Champions
Netta vittoria del’Inter contro lo Slavia Praga per 3-0
vittoria in rimonta per l’Atalanta contro il Brugge 2-1
L’aereo dello Sporting Lisbona è atterrato alle 23
Giovanni Di Lorenzo: Scudetti ed Europeo le gioie più belle”
Napoli-Sporting annullata la conferenza stampa dei portoghesi
Il Napoli lancia la immersive Experience nello store di Piazza San Domenico Maggiore.
Napoli: Spinazzola e Olivera si allenano con la squadra.
Sky:Conte su De Bruyne:”Un errore si concede, due no”.
Conte: “Sporting Lisbona?E’ un’ottima squadra e bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte, ma anche noi lo siamo e vogliamo misurarci”
Juan Jesus: “E’ importante vincere perché ci siamo già lasciati 3 punti dietro. Rispetto alla gara con il Milan dobbiamo aggiustare delle cose che abbiamo fatto meno”
Canale 8 Bucciantini:”Ho piena fiducia nel Napoli. De Bruyne e McTominay possono coesistere ma devono accadere due cose”.
Si risveglia la Lazio con il Genoa e il Parma supera il Torino