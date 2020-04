Duka, Comitato Esecutivo Uefa: “Ci vuole commissione per i campionati. PSG e Lione giocheranno la Champions”

Armand Duka, presidente della federcalcio francese e membro del Comitato Esecutivo Uefa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Stiamo discutendo la ripartenza, abbiamo proposto di ricominciare il campionato qui a fine maggio ma c’è bisogno di un protocollo per farlo. Noi vogliamo tornare a giocare il più presto possibile, ma la cosa più importante è la salute dei calciatori: se non abbiamo la sicurezza, non torniamo a giocare.

Impossibile tracciare una strada univoca per tutti i campionati? L’obiettivo è finire le competizioni, certo, ma in alcuni paesi hanno già deciso di chiudere i campionati. Chi li chiude senza finire i tornei, poi è la UEFA a decidere se ammetterli alle competizioni europee: la decisione dei singoli stati può essere un argomento a difesa della scelta di chiudere i tornei.

Il comitato esecutivo ha deciso che per ogni federazione c’è una commissione che deciderà la partecipazione alle coppe europee, a seconda delle argomentazioni che verranno presentate. Paris Saint-Germain e Lione secondo me giocheranno le partite di Champions League, la decisione del governo francese non inficia sulla competizione: possono fermare il campionato francese, non la coppa europea”.

