Il membro dell’esecutivo UEFA, Armand Duka, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“La gara di Europa League tra Napoli e AZ Alkmaar non è a rischio, nonostante i casi di positività nel club olandese. Il regolamento è chiaro, se l’AZ non andrà a Napoli, per decisioni delle autorità olandesi, perderà a tavolino. Mi auguro che non accada.”

