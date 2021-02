Duka, pres. feder. Albanese: “Reja non farà doppio ruolo. Euro 2020 in Inghilterra? Una possibilità”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Armand Duka, presidente della federazione Albanese e membro del Comitato Esecutivo UEFA.

Duka ha parlato della possibilità di vedere Reja sulla panchina del Napoli e di quella che Euro 2020 si possa svolgere in Inghilterra; quest’ultima ipotesi è dovuta al fatto che il Premier Boris Johnson vuole riaprire gli stadi in Inghilterra. A seguire le parole del presidente della federazione Albanese:

“Il C.T. Reja a Napoli come traghettatore al posto di Gattuso? Mi sono giunte queste voci, ma non so nulla. Il Napoli non mi ha mai contattato e Reja non mi ha detto della possibilità di svolgere un doppio lavoro da C.T. e allenatore. Ma preciso sin da adesso che è una possibilità da escludere categoricamente.

Ho avuto modo di inviare gli auguri per la vittoria delle elezioni al Presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il bilancio finanziario delle squadre europee va male senza spettatori: ci sono meno sponsor e meno pubblicità. Il bilancio sportivo non è male, sta andando bene, le squadre giocano e dal punto di vista sportivo non si è perso molto.

Gli spettatori? Non dipende dall’Uefa ma dall’autorità di ogni Stato. In Inghilterra hanno deciso di farlo, speriamo possa accadere presto anche nel resto d’Europa. L’auspicio, poi, è che Euro2020 si giochi col 50% degli spettatori sugli spalti. Che Euro 2020 si giochi solo in Inghilterra è una possibilità: mancano ancora 4-5 mesi, vediamo se la situazione cambierà o altrimenti l’Inghilterra resterà una possibilità.“



Comments

comments