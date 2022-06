Durante, agente FIFA: “Olivera ha un buon piede e buona fisicità”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Sabatino Durante, agente FIFA, che ha parlato di Mathias Olivera.

Oltre del neo-azzurro, Durante ha parlato anche delle possibili tante partenze in casa Napoli. Queste le sue parole:

“Non mi sembra un miglioramento se dovessero andare via tanti giocatori dal Napoli, ma è pur vero che un rinnovamento ci vuole perché gli anni passano per i giocatori e le casse delle società sono sempre meno ricche. Sulla carta il Napoli, però, così facendo sicuramente partirebbe sfavorito.

Olivera ha un buon piede e una buona fisicità, dissi la stessa cosa di Vina: sono giocatori per cui bisogna avere un po’ di pazienza per farli adattare. Se Olivera si adatta, può fare la differenza. Il ritorno di Cavani? Non sono per le minestre riscaldate. È un giocatore a fine carriera e in Italia bisogna avere il coraggio di rischiare anche prendendo giocatori Sudamericani.

Basta guardare che con 85 milioni l’Inter ha preso Lukaku e il Real Madrid ha preso Vinicius e Rodrygo. I nostri dirigenti non sono eccellenti. Spero che il Napoli prenda giocatori che facciano la differenza e migliorino il nostro calcio.”

