Durissimo attacco dí Damascelli a Giuntoli e alla Juventus ai microfoni di Radio Radio commentando il momento dei bianconeri.

Di seguito un estratto:

“La Juventus è non tanto nel punto di queste tre partite, quanto nel fatto che nelle ultime tre partite la Juventus ha segnato un gol. Ha segnato un gol con l’Empoli.



Quindi vuol dire che c’è una deficienza evidente. Le colpe sono dei calciatori, ovviamente. Le colpe sono dell’allenatore.

Però vedo che viene trascurato il ruolo della dirigenza. Io l’ho già scritto domenica, esiste un grosso problema dentro la Juventus.



C’è uno scollamento tra la dirigenza, la squadra, e Allegri.

Uno scollamento pericoloso perché viene fuori l’incompetenza o l’incapacità dei nuovi dirigenti e una certa superficialità, per usare un sostantivo morbido, di Giuntoli. Giuntoli non è molto vicino all’allenatore, e non ha un ruolo da dirigente vero in questo club.

Come non lo ha Scalavino, il quale si fa fare le fotografie insieme con qualche giornalista a Riad.

Non lo ha Ferrero, che tra l’altro è alle prese insieme all’azionista di riferimento con situazioni molto, ma molto delicate.

La Juventus è senza società a livello politico e pratico.

Giuntoli è un ottimo professionista, però incominciamo a dire che non segue la squadra sul pullman. Arriva in ritardo agli appuntamenti e non lavora bene con l’allenatore”

