Duro sfogo della moglie di Callejon sul comportamento di alcuni anziani

Il portale web del ‘Corriere dello Sport’ riporta un duro sfogo di Marta Ponsati Romero, moglie di Callejon, per il comportamento di alcuni anziani durante l’emergenza per il coronavirus [leggi qui].

“Trovo scandaloso che la mia famiglia sia in casa da una settimana, le mie figlie non vedono l’ora di poter prendere il sole e correre al parco.

Io esco di casa mezz’ora solo per fare la spesa, ma vedo un sacco di persone anziane che vanno in giro come se niente fosse.

Noi lo facciamo per voi e non vi frega un ca…?”.

Comments

comments