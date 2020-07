In casa Juventus arrivano brutte notizie, nonostante la vittoria del campionato di Serie A. Brutte notizie che riguardano Dybala.

L’argentino, infatti, è in forte rischio per la sfida di ritorno contro il Lione dopo essere uscito dal campo contro la Sampdoria. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione che non gli farà giocare le ultime due partite di campionato e forse anche la sfida di Champion’s League.

Comments

comments