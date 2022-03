Dybala in Procura. Cosa rischia la Juventus

Il calciatore della Juventus Paulo Dybala è stato interrogato per tre ore in Procura dai PM nell’ambito dell’inchiesta che vede il club bianconero indagato con i suoi vertici dirigenziali per falso in bilancio.

L’attenzione dei PM titolari dell’indagine è concentrata sulle scritture private tra la Juventus e i suoi calciatori in merito ad alcuni compensi ricevuti durante il lockdown per il Covid-19 che avrebbero ‘modificato’ i bilanci del club bianconero riducendo le perdite.

Se dovesse essere dimostrata qualche colpa del club bianconero, dal punto di vista sportivo, tanto il club quanto i calciatori rischiano il deferimento alla procura Federale perché le norme federali vietano accordi diversi tra clubs e calciatori diversi da quelli depositati.

La sanzione più probabile è quella di una forte ammenda, ma non sono esclusi anche se improbabili punti di penalizzazione in classifica o addirittura la retrocessione in Serie B.

Comments

comments