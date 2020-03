Dybala: “Sto meglio, nei giorni scorsi mi mancava l’aria”

Paulo Dybala, tramite i canali della Juventus, ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute. Il giocatore era risultato positivo al Coronavirus.

“Sto bene, molto meglio dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa. Oggi già sto meglio, senza sintomi. Posso muovermi meglio, sto anche camminando e cercando di iniziare gli allenamenti. In questi giorni mi mancava l’aria e non riuscivo a fare niente, dopo 5 minuti ero morto, sentivo il corpo pesante e dovevo fermarmi. Ora sto meglio, così come Oriana”.

