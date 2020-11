Dzeko a Sky: “Dobbiamo dimenticare presto questa partita, il campionato è lungo”

Al termine della sfida con il Napoli il calciatore della Roma Dzeko ha commentato la gara ai microfoni di Sky.

“Non è stata la nostra serata. Non abbiamo fatto bene e dobbiamo saperlo.

Dobbiamo dimenticare il più presto possibile questa serata. Il campionato è ancora lungo e dobbiamo svegliarci.

Fino ad oggi abbiamo fatto abbastanza bene. Oggi dovevamo fare molto di più ma non siamo stati noi. Abbiamo perso troppi palloni, troppi errori. Dobbiamo tornare ad essere quelli di prima.

Si dice che non vinciamo contro le grandi squadre, però il Milan ha vi to contro tutte le squadre mentre con noi ha pareggiato. La Juventus con noi ha pareggiato ma in quella partita meritavamo molto di più”.

