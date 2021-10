Dzeko: “Complimenti al Napoli ma…”

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Inter-Juve? Il campionato non si vince a ottobre o novembre però se perdi altri punti adesso comincia a essere sempre più difficile recuperare.

Il Napoli le ha vinte tutte, complimenti a loro ma basta un niente, una scintilla per tornare lassù.

Mourinho? Mi ha allenato a Roma per un mese e mi sono divertito. Mourinho è in privato proprio come è in pubblico. Con lui c’è tutto: sa scherzare e arrabbiarsi. Sono stati allenamenti molto belli e la squadra si divertiva”.

Comments

comments