Edin Dzeko protagonista del labiale verso l’arbitro Di Bello nel match di ieri, riportato dall’edizione di oggi del Corriere dello Sport.

A quanto pare, infatti, l’attaccante bosniaco della Roma si è lamentato con l’arbitro dopo uno dei tanti scontri fisici con la difesa della Juventus. In particolare, dopo una chiamata che non ha convinto, Edin si è rivolto così verso l’arbitro: “Sempre così con loro, oh..”

Si può dire che il quasi passaggio alla Juventus sia già dimenticato.

