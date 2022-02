Dzeko: “Nessuno si aspettava l’Inter così in alto, vogliamo continuare così”

Il calciatore dell’Inter, Edin Dzeko, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Daily Mail.

”Conte ha fatto un grande lavoro nei due anni passati. Nessuno si aspettava di vedere l’Inter nella posizione in cui è adesso ma non avevo alcun timore. Conosco le mie qualità e ci sono grandi giocatori qui. Stiamo andando bene. Speriamo di continuare così, abbiamo vinto la Supercoppa dopo 10 anni. Siamo arrivati agli ottavi di Champions dopo 10 anni. Siamo ancora primi e vogliamo rimanerci, dobbiamo continuare così.

Sorteggio Champions? Quale sorteggio? Il Liverpool o l’Ajax. E’ stato strano. Non è mai accaduto prima, non è stato fortunato per noi perché il Liverpool può far male a chiunque. Ma è la Champions questa, il meglio che c’è al mondo. Il Liverpool è favorito e lo sappiamo ma non si può mai dire al 100% prima che un team possa battere un altro. Abbiamo una grande squadra, non siamo la tipica squadra italiana che sta tutta dietro. Anche se in queste partite bisogna difendere benissimo”.

