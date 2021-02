Dzeko rientra in gruppo, finito il mercato inizia la tregua con Fonseca

Edin Dzeko, attaccante bosniaco della Roma, è rientrato in gruppo nella seduta d’allenamento di oggi a Trigoria.

Mercato finito e rientro in gruppo di Edin Dzeko. Nella seduta di oggi a Trigoria, iniziata da pochi minuti, il bosniaco ha ripreso gli allenamenti insieme al resto dei compagni, segno che la tregua con Paulo Fonseca è in atto e lo stesso centravanti potrà dunque tornare a disposizione dell’allenatore già dalla gara contro la Juventus in programma per sabato alle ore 18 all’Allianz Stadium.

