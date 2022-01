Si intravede un vero e proprio derby di mercato tra Torino e Juventus per Federico Gatti.

Secondo la redazione di Sky Sport, proprio nel momento in cui il Torino aveva accumulato un importante vantaggio nella corsa al difensore del Frosinone, la Juventus si è inserita nella trattativa tentando un colpo in extremis. Proprio in queste ore si stanno svolgendo i contatti che potrebbero addirittura confermare un sorpasso della società bianconera.

