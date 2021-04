E’ finita a Firenze: è 2-3 tra Fiorentina e Atalanta. Nerazzurri sorpassano di nuovo il Napoli e si portano al quarto posto in classifica.

Quarto successo di fila per la squadra di Gasperini, che batte 3-2 i viola e sorpassa il Napoli al 4° posto. Dea avanti al 13′ con Zapata, colpo di testa sul corner di Malinovskyi. L’asse nerazzurro si ripete prima dell’intervallo per la doppietta del colombiano. Vlahovic va a segno due volte in 9′ ad inizio ripresa per il pareggio, ma Ilicic su rigore non sbaglia.

