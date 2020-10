È finita a Reggio Emilia, è 3-3 nella nebbia tra Sassuolo e Torino

È finita a Reggio Emilia Sassuolo-Torino, prima gara del weekend della quinta giornata del campionato di Serie A.

Ennesima partita emozionante per il Sassuolo, che riacciuffa in due minuti e nel finale il Toro nella nebbia del Mapei. Al 33′ sblocca Linetty. Nella ripresa magia di tacco di Djuricic per il pari, ma al 77′ i granata tornano avanti con Belotti e calano il tris con Lukic. Nel finale riapre tutto Chiriches con un golasso all’incrocio dei pali e Caputo fa 3-3 all’85’. Primo punto per Giampaolo. Il Sassuolo resta secondo.

