È finita a San Siro la sfida del secondo turno preliminare di Europa League tra il Milan e il Bodo Glimt. Rossoneri avanzano.

La squadra di Pioli, senza Ibra (positivo al coronavirus), supera l’ostacolo Bodo Glimt e si qualifica per i playoff di Europa League, dove affronterà il Rio Ave in trasferta. Finisce 3-2 a San Siro. Che fatica per i rossoneri che hanno più volte rischiato grosso.

