È finita a Torino. Si conclude il posticipo domenicale della quinta giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Verona.

Si ferma ancora la Juventus! Dopo il pari di Crotone anche il Verona pareggia contro i bianconeri, questa volta a Torino.

Non è bastato l’assedio finale alla squadra di Pirlo che deve arrendersi e continua a non convincere. A passare in vantaggio è stato il Verona al 57’ poi ripreso da un grandissimo gol di Kulusevski in grande spolvero.

Comments

comments