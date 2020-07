È finita al Bentegodi. Hellas Verona e Inter chiudono la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Vediamo com’è andata.

Una bella partita al Bentegodi. 2-2 il risultato finale con l’Inter che dice ormai definitivamente addio al sogno chiamato scudetto.

In gol per l’Inter Candreva e l’autogol di Di Marco e per il Verona Lazovic e Miguel Veloso.

